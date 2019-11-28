Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Patrice-Edouard Ngaïssona

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Patrice-Edouard Ngaïssona, ehemals Präsident des zentralafrikanischen Fussballverbands (CARFA) und Mitglied ständiger FIFA-Kommissionen, der Verletzung der Neutralität, der Diskriminierung sowie der Verletzung seiner Pflicht, die Integrität und persönliche Würde anderer zu schützen, zu achten und zu wahren, und damit des Verstoßes gegen das FIFA-Ethikreglement für schuldig befunden.

Die Untersuchung gegen Patrice-Edouard Ngaïssona betraf seine Beteiligung an der Anti-Balaka-Bewegung (als einer ihrer Anführer) sowie den damit verbundenen bewaffneten Konflikt 2013/2014 in der Zentralafrikanischen Republik.

Die rechtsprechende Kammer befand Patrice-Edouard Ngaïssona der Verletzung von Art. 14 (Neutralität), Art. 22 (Diskriminierung und Verleumdung) und Art. 23 (Schutz der körperlichen und geistigen Integrität) des FIFA-Ethikreglements (Ausgabe 2018) für schuldig und verhängte gegen ihn eine Sperre von sechs Jahren und acht Monaten für jede nationale und internationale Fussballtätigkeit (administrativ, sportlich und anderweitig). Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von CHF 500 000 ausgesprochen.