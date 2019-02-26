Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Oden Charles Mbaga

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Oden Charles Mbaga, einen Schiedsrichter des Fussballverbands von Tansania, der Annahme von Bestechungsgeldern und damit des Verstoßes gegen das FIFA-Ethikreglement schuldig gesprochen.

Das Verfahren gegen Oden Charles Mbaga war am 11. Juli 2018 eingeleitet worden. Die rechtsprechende Kammer befand Oden Charles Mbaga der Verletzung von Art. 11 (Bestechung) des FIFA-Ethikreglements (Ausgabe 2009) für schuldig und verhängte gegen ihn eine lebenslange Sperre für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig). Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von USD 200.000 ausgesprochen.