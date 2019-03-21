Die Weltbesten in Aktion

Live-Streams, Match-Highlights, Exklusives und mehr!
FIFA.com
Pressemitteilung

Fédération Internationale de Football Association

FIFA Strasse 20, P.O Box 8044 Zurich, Switzerland, +41 (0) 43 222 7777

Donnerstag 21 März 2019, 09:55
Organisation

Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Luis Chiriboga

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Luis Chiriboga, den ehemaligen Präsidenten des ecuadorianischen Fussballverbands und ehemaliges Mitglied des CONMEBOL-Exekutivkomitees und der ständigen Kommissionen der FIFA, der Annahme von Bestechungsgeldern und damit des Verstoßes gegen das FIFA-Ethikreglement schuldig gesprochen.

Die Untersuchung gegen Luis Chiriboga bezog sich auf ein System zur Annahme von Bestechungsgeldern für den Abschluss von Verträgen mit Unternehmen für die Medien- und Marketingrechte verschiedener Fussballturniere, einschließlich der Copa América und der Copa Libertadores der CONMEBOL.

Die rechtsprechende Kammer befand Luis Chiriboga der Verletzung von Art. 27 (Bestechung) des FIFA-Ethikreglements (Ausgabe 2018) für schuldig und verhängte gegen ihn eine lebenslange Sperre für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig). Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von CHF 1 Million ausgesprochen.

Der Entscheid wurde Luis Chiriboga heute mit Inkrafttreten der Sperre mitgeteilt.

Verwandte Themen
Organisation
Cookie Settings