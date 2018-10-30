Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Kwesi Nyantakyi

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Kwesi Nyantakyi, den ehemaligen Präsidenten des ghanaischen Fussballverbands (GFA), für sämtliche nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) lebenslang gesperrt.

Die rechtsprechende Kammer befand Kwesi Nyantakyi der Verletzung von Art. 19 (Interessenkonflikte), Art. 21 (Bestechung und Korruption) und Art. 22 (Provisionszahlungen) des FIFA-Ethikreglements (Ausgabe 2012) für schuldig. Gegen Kwesi Nyantakyi wurde folglich eine lebenslange Sperre für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) verhängt. Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von CHF 500 000 ausgesprochen.