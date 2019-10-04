Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert John Wesley Gonjuan

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat John Wesley Gonjuan, den Vizepräsidenten des Fussballverbands von Papua-Neuguinea und ehemaligen Wettbewerbsmanager des lokalen Organisationskomitees der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Papua-Neuguinea 2016™, der Interessenkonflikte, des Angebots und der Annahme von Geschenken oder sonstigen Vorteilen und damit des Verstoßes gegen das FIFA-Ethikreglement für schuldig befunden.

Grundlage für die Untersuchung gegen John Wesley Gonjuan war eine Buchprüfung, bei der ein Interessenkonflikt mit einem Unternehmen im Besitz von John Wesley Gonjuan sowie die Annahme eines ungerechtfertigten Betrags 2016 im Zusammenhang mit seiner Funktion als Offizieller der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Papua-Neuguinea 2016™ festgestellt wurden.

Die rechtsprechende Kammer befand John Wesley Gonjuan der Verletzung von Art. 19 (Interessenkonflikte) und Art. 20 (Angebot und Annahme von Geschenken oder sonstigen Vorteilen) des FIFA-Ethikreglements (Ausgabe 2019) für schuldig und verhängte gegen ihn eine Sperre von zwei Jahren und acht Monaten für jede nationale und internationale Fussballtätigkeit (administrativ, sportlich und anderweitig). Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von CHF 50 000 ausgesprochen.