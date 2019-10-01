Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Enrique Sanz

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Enrique Sanz, ehemals Generalsekretär der Fussballkonföderation von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik (Concacaf), der Bestechung und damit des Verstoßes gegen das FIFA-Ethikreglement für schuldig befunden.

Das Untersuchungsverfahren gegen Enrique Sanz betraf dessen Beteiligung von 2012 bis 2015 an der Aushandlung von Schmiergeldern im Zusammenhang mit Bestechungsmodellen zu Wettbewerben der FIFA, der Concacaf, der karibischen Fussballunion (CFU) und der südamerikanischen Fussballkonföderation (CONMEBOL).

Die rechtsprechende Kammer befand Enrique Sanz der Verletzung von Art. 27 (Bestechung und Korruption) des FIFA-Ethikreglements (Ausgabe 2019) für schuldig und verhängte gegen ihn eine lebenslange Sperre für jede nationale und internationale Fussballtätigkeit (administrativ, sportlich und anderweitig). Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von CHF 100 000 ausgesprochen.