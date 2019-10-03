Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Domingo Mituy Edjang

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Domingo Mituy Edjang, ehemals Präsident des Fussballverbands von Äquatorial-Guinea (FEGUIFUT) und Mitglied einer ständigen FIFA-Kommission, der Veruntreuung von FIFA-Geldern und damit des Verstoßes gegen das FIFA-Ethikreglement für schuldig befunden.

Die Untersuchung gegen Domingo Mituy Edjang betraf die Veruntreuung von Geldern des FIFA-Programms Finanzielle Unterstützung (FAP), die der FEGUIFUT 2014 erhalten hatte.

Die rechtsprechende Kammer befand Domingo Mituy Edjang der Verletzung von Art. 21 Abs. 2 (Bestechung und Korruption) des FIFA-Ethikreglements (Ausgabe 2012) für schuldig und verhängte gegen ihn eine vierjährige Sperre für jede nationale und internationale Fussballtätigkeit (administrativ, sportlich und anderweitig). Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von CHF 80 000 ausgesprochen.