Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Boniface Mwamelo

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Boniface Mwamelo, den ehemaligen Schatzmeister und Vizepräsidenten des sambischen Fussballverbands (FAZ), der Annahme von Bestechungsgeldern und damit des Verstoßes gegen das FIFA-Ethikreglement für schuldig befunden.

Das Verfahren gegen Boniface Mwamelo war am 18. Oktober 2017 eingeleitet worden. Die rechtsprechende Kammer befand Boniface Mwamelo der Verletzung von Art. 11 (Bestechung) des FIFA-Ethikreglements (Ausgabe 2009) für schuldig und verhängte gegen ihn folglich eine lebenslange Sperre für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig). Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von USD 10 000 ausgesprochen.