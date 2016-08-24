Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission eröffnet Verfahren gegen afrikanische Fussballfunktionäre

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission unter dem Vorsitz von Hans-Joachim Eckert hat auf der Grundlage des Schlussberichts der Untersuchungskammer gegen Kirsten Nematandani, den ehemaligen Präsidenten des südafrikanischen Fussballverbands (SAFA), Jonathan Musavengana, einen ehemaligen Funktionär des simbabwischen Fussballverbands, und Banna Tchanilé, den ehemaligen Nationaltrainer von Togo, ein formelles Verfahren eröffnet.

Die Untersuchung gegen Kirsten Nematandani, Jonathan Musavengana und Banna Tchanilé wurde von Djimrabaye Bourngar, dem Vizevorsitzenden der Untersuchungskammer der Ethikkommission, geleitet. Der Schlussbericht wurde am 17. August 2016 an die rechtsprechende Kammer überwiesen. Im Laufe des Verfahrens haben die Funktionäre die Möglichkeit, zum Schlussbericht der Untersuchungskammer eine Stellungnahme samt Beweismitteln einzureichen (Art. 70 Abs. 2 des FIFA-Ethikreglements) und eine Verhandlung zu beantragen (Art. 74 Abs. 2 des FIFA-Ethikreglements). Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und im Sinne der Unschuldsvermutung gibt die rechtsprechende Kammer zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Einzelheiten bekannt.