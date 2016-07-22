Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission eröffnet Verfahren gegen Worawi Makudi

Die rechtsprechende Kammer der Ethikkommission unter dem Vorsitz von Hans-Joachim Eckert hat auf der Grundlage des Schlussberichts der Untersuchungskammer gegen Worawi Makudi, den ehemaligen Präsidenten des thailändischen Fussballverbands (FAT) und früheres Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees, ein formelles Verfahren eröffnet.

Die Untersuchung gegen Worawi Makudi wurde von Dr. Cornel Borbély, dem Vorsitzenden der Untersuchungskammer der Ethikkommission, geleitet. Der Schlussbericht wurde am 15. Juli 2016 an die rechtsprechende Kammer überwiesen. In ihrem Schlussbericht beantragt die Untersuchungskammer eine Sperre für sämtliche Fussballtätigkeiten von mindestens vier Jahren und eine Geldstrafe von CHF 25 000 wegen der Verletzung von Art. 13 Abs. 1 bis 3 (Allgemeine Verhaltensregeln), Art. 15 (Loyalität), Art. 17 (Urkundenfälschung) und Art. 41 (Mitwirkungspflicht der Parteien) des FIFA-Ethikreglements.

Im Laufe des Verfahrens hat Worawi Makudi die Möglichkeit, zum Schlussbericht der Untersuchungskammer eine Stellungnahme samt Beweismitteln einzureichen (Art. 70 Abs. 2 des FIFA-Ethikreglements) und eine Verhandlung zu beantragen (Art. 74 Abs. 2 des FIFA-Ethikreglements).