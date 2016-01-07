Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission eröffnet Verfahren gegen Jérôme Valcke

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission unter dem Vorsitz von Hans-Joachim Eckert hat auf der Grundlage des Schlussberichts der Untersuchungskammer ein formelles Verfahren gegen Jérôme Valcke eröffnet.

Die rechtsprechende Kammer hat den Bericht sorgfältig geprüft und daraufhin beschlossen, gegen Jérôme Valcke ein formelles Verfahren zu eröffnen. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und im Sinne der Unschuldsvermutung gibt die rechtsprechende Kammer zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Einzelheiten bekannt.