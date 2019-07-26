Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Abu Bakarr Kabba

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Abu Bakarr Kabba, einen ehemaligen Fussballfunktionär des Fussballverbands von Sierra Leone, der Annahme von Bestechungsgeldern im Zusammenhang mit der Manipulation internationaler Spiele und damit des Verstoßes gegen das FIFA-Ethikreglement für schuldig befunden.

Das formelle Ethikverfahren gegen Abu Bakarr Kabba wurde am 11. Juli 2018 eröffnet und geht auf umfassende Ermittlungen zu verschiedenen internationalen Spielen zurück, die Wilson Raj Perumal zwecks Wetten manipuliert bzw. zu manipulieren versucht hat. Die FIFA führte über ihre zuständigen Abteilungen und zusammen mit den zuständigen Stellen und Instanzen weitreichende Ermittlungen durch.

Die rechtsprechende Kammer befand Abu Bakarr Kabba der Verletzung von Art. 11 (Bestechung) des FIFA-Ethikreglements (Ausgabe 2009) für schuldig und verhängte gegen ihn eine fünfjährige Sperre für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig). Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von CHF 50 000 ausgesprochen.