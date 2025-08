Noch ein Jahr bis zur ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im Nahen Osten

Am 21. November 2022 wird die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im Nahen Osten angepfiffen, wenn in Katar die besten Nationalteams der Welt aufeinandertreffen. Das Turnier wird absolut einzigartig und bietet Fans die Möglichkeit, die Kultur Katars zu entdecken und in der Gruppenphase dank den kurzen Wegen mehr als ein Spiel pro Tag zu besuchen. "Wir werden es genießen, alle hier zu sein", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Die Fans werden in acht topmodernen Stadien in den Genuss erstklassiger Spiele kommen. Wir können es kaum erwarten, Menschen verschiedenster Herkunft zusammenzubringen. Katar bereitet sich darauf vor, die ganze Welt und alle Fans willkommen zu heißen, und prüft und realisiert wo immer nötig in vielen verschiedenen Bereichen Verbesserungen, insbesondere bei den Menschenrechten und beim Arbeitnehmerschutz."