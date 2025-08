Neues FIFA-Diplom für technische Führungskräfte

Neues Diplom für technische Führungskräfte in Rio de Janeiro (Brasilien) lanciert

Das neue FIFA-Diplom für technische Führungskräfte, das im Fussball zur ersten global anerkannten Qualifikation für technische Führungskräfte avancieren soll, wurde in Rio de Janeiro (Brasilien) lanciert.

„Die Funktion technischer Führungskräfte ist für die Zukunft des Fussballs zentral und verdient daher mehr Anerkennung“, betonte Steven Martens, Direktor der FIFA-Subdivision für globale Fussballförderung. „Seit einigen Jahren entwickelt die FIFA in enger Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedsverbänden verschiedene Programme wie das FIFA-Talentförderprogramm.“

Global anerkannte Qualifikation für technische Führungskräfte

Das FIFA-Diplom für technische Führungskräfte ist die erste Qualifikation ihrer Art und soll sich als global anerkannte Qualifikation für technische Führungskräfte im Fussball etablieren. „Derzeit gibt es weder Abschluss noch Zulassung, die eine Person für eine Tätigkeit als technische Führungskraft in einem Verband befähigt“, erläuterte Jamie Houchen, Leiter der FIFA-Abteilung für technische Führung. „Wenn ein Verband eine technische Führungskraft sucht, gibt es keinen Qualitätsmassstab. Das FIFA-Diplom für technische Führungskräfte wird unserer Meinung nach zu einer global anerkannten Qualifikation für technische Führungskräfte avancieren und erstklassige Absolventen hervorbringen, die den Fussball rund um die Welt führen werden.“

Der 18-monatige Kurs bereitet Führungskräfte auf die Herausforderungen und Chancen in den folgenden fünf Bereichen vor, die die Tätigkeit bei einem Verband bietet:

Im Zentrum des sechstägigen Seminars in Brasilien standen das kulturelle und organisatorische Verständnis, die Funktion von technischen Führungskräften beim Aufbau einer integrierten nationalen Spielphilosophie sowie strategische Vision und Planung. Nach dem ersten Block werden die 25 Teilnehmer an ihrem eigenen, auf ihr Umfeld zugeschnitten Projekt arbeiten und eine Onlineschulung absolvieren. Die Gruppe wird sich im Dezember 2023 in Japan wiedertreffen. 2024 sind zwei weitere Präsenzveranstaltungen geplant.