Internationaler Spielkalender - Neue Konsultationsphase

Die FIFA hat sich an ihre Mitgliedsverbände und andere Interessengruppen (Vertreter von Spielern, Vereinen, Ligen und Verbänden) gewandt und damit eine neue Phase der Konsultation über den internationalen Spielkalender für Frauen und Männer eingeleitet, der Ende 2023 bzw. 2024 ausläuft.

Nach Einladungen an die Interessengruppen, einschließlich aller Konföderationen, Anfang September werden in den kommenden Wochen Diskussionen organisiert.

Am 15. September 2021 hat die FIFA zudem ihre Mitgliedsverbände zu einem ersten Online-Gipfel am 30. September 2021 eingeladen. Dies ist eine von mehreren Gelegenheiten, um in den kommenden Monaten eine konstruktive und offene Debatte auf globaler und regionaler Ebene zu führen, der die FIFA zuversichtlich entgegensieht.