Fussballfunktionär Marco Polo del Nero von der unabhängigen Ethikkommission für 90 Tage für alle Fussballtätigkeiten gesperrt

Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission hat Marco Polo del Nero, den Präsidenten des brasilianischen Fussballverbands (CBF), vorsorglich für 90 Tage gesperrt. Die Dauer der Sperre kann um maximal 45 Tage verlängert werden. Marco Polo del Nero ist in dieser Zeit für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten gesperrt. Die Sperre tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.