Ethikkommission sperrt ehemalige Fussballfunktionäre

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission unter dem Vorsitz von Hans-Joachim Eckert hat Sergio Jadue (ehemaliger CONMEBOL-Vizepräsident, ehemaliger Präsident des chilenischen Fussballverbands und ehemaliges Mitglied der FIFA-Kommission der Verbände) und Luis Bedoya (ehemaliges Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees, ehemaliger CONMEBOL-Vizepräsident und ehemaliger Präsident des kolumbianischen Fussballverbands) lebenslang für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) gesperrt.

Die Untersuchung gegen Sergio Jadue und Luis Bedoya unter der Leitung von Dr. Cornel Borbély, dem Vorsitzenden der Untersuchungskammer der Ethikkommission, wurde am 4. Dezember 2015 aufgrund einer Medienmitteilung des US-Justizministeriums vom 3. Dezember 2015 eröffnet, wonach sich die beiden Funktionäre in beiden Anklagepunkten der Verabredung zum organisierten Verbrechen und zum elektronischen Datenbetrug für schuldig bekannten.

Die Schuldbekenntnisse beziehen sich auf zwei Systeme zur Forderung und zur Annahme von Bestechungsgeldern von Sportmarketingunternehmen für die Vergabe von Marketingrechten für die CONMEBOL Copa Libertadores, die CONMEBOL/CONCACAF Copa América Centenario und die CONMEBOL Copa América.

Die rechtsprechende Kammer befand Sergio Jadue und Luis Bedoya der Verletzung von Art. 13 (Allgemeine Verhaltensregeln), Art. 15 (Loyalität), Art. 18 (Anzeige- sowie Mitwirkungs- und Rechenschaftspflicht), Art. 19 (Interessenkonflikte) und Art. 21 (Bestechung und Korruption) des FIFA-Ethikreglements für schuldig. Beide Funktionäre wurden folglich lebenslang für alle Fussballtätigkeiten gesperrt.

Die Sperren treten mit Mitteilung der Entscheide in Kraft.