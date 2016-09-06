Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethik-Kommission eröffnet rechtsprechendes Verfahren gegen Saoud Al-Mohannadi

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission unter Vorsitz von Hans-Joachim Eckert hat auf Grundlage des von der Untersuchungskammer vorgelegten Abschlussberichts ein formelles rechtsprechendes Verfahren gegen den Vizepräsidenten und ehemaligen Generalsekretär des Fussballverbandes von Katar (QFA), Saoud Al-Mohannadi, eröffnet.

Die Ermittlungen gegen Saoud Al-Mohannadi wurden vom stellvertretenden Vorsitzenden der Untersuchungskammer der Ethikkommission, Djimbaraye Bourngar, geleitet. Der Abschlussbericht wurde der rechtsprechenden Kammer am 26. August 2016 vorgelegt.

Im Rahmen des laufenden Verfahrens wurde der Abschlussbericht auch an Saoud Al-Mohannadi geschickt, der nun aufgefordert ist, eine Stellungnahme und relevante Informationen zu den darin enthaltenen Darstellungen einzureichen (Art. 70 des FIFA-Ethikreglements) und eine Verhandlung verlangen kann (Art. 74, Abs. 2 des FIFA-Ethikreglements).