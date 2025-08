Abschluss von Arsène Wengers wegweisendem Besuch in Indien zur Freisetzung des Potenzials des Landes

Mit dem 2022 lancierten TDS will die FIFA die Wettbewerbsfähigkeit der Nationalteams sowohl der Männer als auch der Frauen steigern, damit mehr Länder auf der Weltbühne glänzen können. Der Schlüssel dazu sind Investitionen in Akademien über ein entsprechendes FIFA-Programm. Bis 2027 sollen so 75 FIFA-Mitgliedsverbände mindestens über ein Hochleistungszentrum verfügen. Ein weiterer Schwerpunkt des TDS ist das Trainerwesen. Die FIFA unterstützt die Verbände deshalb mit Fachwissen und Tipps von FIFA-Talenttrainern.

In Indien werden im Auftrag der FIFA der vollamtliche FIFA-Talenttrainer Sergi Amezcua und FIFA-Hochleistungsspezialist Ged Roddy täglich fachkundige Unterstützung bei der Gesamtplanung und der Umsetzung von Talentförderprogrammen leisten. Das TDS ergänzt die Vision 2047 des indischen Fussballverbands (AIFF) in Zusammenarbeit mit der indischen Super League, der I-League, den führenden Klubs, Akademien und den Verbänden der Bundesstaaten.

„Es gibt viele Kinder auf der Welt, die ihr Talent nicht ausschöpfen können. Wir haben es in der Hand, dies zu ändern“, betonte Arsène Wenger. „Wir wollen in Ländern mit Entwicklungspotenzial Elitespieler fördern. Indien gehört zweifellos zu diesen Ländern. Das Talentpotenzial ist immens. Wir werden eng mit dem AIFF zusammenarbeiten, um dieses Potenzial auszuschöpfen.“

Die FIFA-Delegation, der auch die ehemaligen Fussballer und Hochleistungsspezialisten Philippe Senderos und Ryan Nelson angehörten, traf sich zum Auftakt zu Gesprächen mit der AIFF-Geschäftsleitung in Neu-Delhi und nahm an einem zweitägigen Seminar mit lokalen Talentsichtungsspezialisten teil. Danach folgte die Besichtigung der neuen Akademie in Odisha, ein Gemeinschaftsprojekt der FIFA und des AIFF, das die Jugendnationalteams konkurrenzfähiger machen soll. Sobald das Zentrum voll in Betrieb ist, sollen unter der Leitung des AIFF landesweit weitere regionale Zentren aufgebaut werden.