Weitere Gespräche der FIFA mit Agenten über Änderungen am Vermittlerreglement

In Zürich fand die dritte Konsultationssitzung der FIFA mit einer Gruppe von Fussballvermittlern bezüglich der laufenden Überarbeitung des Vermittlersystems statt.

Die FIFA-Administration und die Arbeitsgruppe zum Transfersystem, die von der FIFA-Kommission der Interessengruppen des Fussballs gegründet wurde und der Vertreter der Konföderationen, von nationalen Verbänden, der europäischen Klubvereinigung, der FIFPro und des World League Forum angehören, trafen sich mit einer ausgewählten Gruppe von Agenten einschließlich Vertretern der europäischen Fussballagentenvereinigung (EFAA).

Bei der Sitzung wurden direkt mit den Agenten und zusammen mit allen Fussballanspruchsgruppen eine Reihe von konkreten Änderungen am Vermittlersystem besprochen. Dieser dritten Sitzung gingen zwei Sitzungen im April und Mai voraus, bei denen ein möglicher Rahmen und die von der Arbeitsgruppe zum Transfersystem vorbereiteten Hauptziele der Überarbeitung diskutiert wurden. Mit den Gesprächen sollen die Meinungen der gesamten Fussballgemeinschaft einbezogen und ein breit abgestützter Konsens bezüglich Überarbeitung sichergestellt werden.

Die Gespräche zum Vermittlersystem sind Teil eines größeren Prozesses zur Überarbeitung des Transfersystems, die gegenwärtig unter der Leitung der Kommission der Interessengruppen des Fussballs durchgeführt wird.