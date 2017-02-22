Konferenz zum Profifussball von FIFA und CONCACAF in Costa Rica

Die FIFA hat in dieser Woche in Zusammenarbeit mit der Fussballkonföderation der Nord-, Mittel-Amerika und Karibik-Zone (CONCACAF) in Costa Rica eine Konferenz zum Profifussball ausgerichtet, zu der Vertreter von Mitgliedsverbänden und Klubs aus ganz Nord- und Lateinamerika begrüßt wurden.

Bei der Konferenz kamen leitende Persönlichkeiten von35 Nord- und Lateinamerikanischen Mitgliedsverbänden zusammen. Die FIFA will mit diesem Angebot die Zusammenarbeit mit den Verbänden bei der weiteren Professionalisierung des Vereinsfussballs in der CONCACAF-Region vorantreiben und unterstützen.

Victor Montigliani, CONCACAF-Präsident und FIFA-Vizepräsident, erklärte: "Der Profifussball und sein Wachstum wird im kommenden Jahrzehnt zu einem immer wichtigeren Schlüsselfaktor für die Entwicklung des Fussballs auf allen Ebenen in der CONCACAF-Region. Die weitere Professionalisierung von Ligen und Klubs ist daher entscheidend für den langfristigen Erfolg und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit auf und abseits des Spielfelds."