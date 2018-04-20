Gespräche der FIFA mit Agenten über mögliche Änderungen am Fussballvermittlersystem

Die FIFA hat heute in Zürich mit Vermittlern und Agenten aus dem Fussball Konsultationsgespräche geführt. Für die Arbeitsgruppe zum Transfersystem, die von der FIFA-Kommission der Interessengruppen des Fussballs gebildet wurde, sind die Vermittler bei der laufenden Überprüfung des Transfersystems einer der Schwerpunkte.

Der Arbeitsgruppe gehören Vertreter der Konföderationen inklusive der UEFA, der nationalen Verbände, der europäischen Klubvereinigung, der FIFPro und des World League Forum an.

Bei der heutigen Sitzung konnte die Arbeitsgruppe zusammen mit der FIFA-Administration mit einer Gruppe von Agenten direkte Gespräche führen und diese zu möglichen Änderungen des bestehenden Fussballvermittlersystems konsultieren.

Mit den Gesprächen will die Arbeitsgruppe ein integratives und konstruktives Verfahren garantieren und die Agenten, die auf dem Transfermarkt über Wissen aus erster Hand verfügen, direkt einbeziehen.

Eingeladen wurden Agenten aus unterschiedlichen Weltgegenden.