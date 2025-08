FIFA- und ECA-Rechtskonferenz: Fussballverträge 2023

Gemeinsame Veranstaltung der FIFA und der ECA am 23. und 24. November in Madrid

Die FIFA und die europäische Klubvereinigung (ECA) organisieren am 23. und 24. November 2023 im Cívitas-Metropolitano-Stadion in Madrid gemeinsam eine Rechtskonferenz zum Thema Fussballverträge.

Die Veranstaltung soll Führungskräften und Managern im Klubfussball sowie internen Juristen neuste Erkenntnisse und Einblicke in Fussballverträge liefern, indem zentrale regulatorische und finanzielle Aspekte beleuchtet werden.

Ausgewählte renommierte Experten werden die Teilnehmer über die neusten Trends und Standards in Bezug auf Fussballverträge informieren und dabei komplexe Themen wie Besitz durch mehrere Klubs, Vermittlerregelungen, Spielergehälter, Transfer- und Leihvereinbarungen sowie Klauseln betreffend Beeinflussung durch Drittparteien oder Dritteigentum an wirtschaftlichen Spielerrechten abdecken.

Emilio García Silvero, Rechts- und Compliance-Direktor der FIFA, sagte: „Die FIFA freut sich, gemeinsam mit der ECA eine Rechtskonferenz zum Thema Fussballverträge zu organisieren. Getreu der FIFA-Vision und dem übergeordneten Ziel eines wirklich globalen Fussballs bietet die FIFA Fachleuten in leitenden Positionen sowie internen Juristen von Klubs bei dieser zweitägigen Veranstaltung in Madrid die Möglichkeit, sich mit Fussballrechtsexperten aus der ganzen Welt auszutauschen und anregenden Diskussionen über das komplexe und interessante Thema der Fussballverträge beizuwohnen. Wir sind überzeugt, dass diese Konferenz eine einzigartige Plattform für den transparenten Austausch von Wissen und Erkenntnissen zu einem alle Interessengruppen betreffenden Thema bietet.“

José Luis Andrade, Chefjurist der ECA, ergänzte: „Wir freuen uns sehr auf die erste gemeinsame Rechtskonferenz der FIFA und der ECA zu Fussballverträgen. Die Veranstaltung richtet sich an Personen in Führungspositionen bei Fussballklubs und insbesondere an klubinterne Juristen. Neben Vorträgen von Experten besteht die einzigartige Gelegenheit, Ansichten und Meinungen zu topaktuellen Themen im Bereich der Fussballverträge auszutauschen.“