FIFA-Fussballrecht-Jahrestagung 2026 in Budapest

Achte Ausgabe am 19. und 20. Februar 2026 in der ungarischen Hauptstadt

Informationen zu wichtigen rechtlichen und regulatorischen Entwicklungen der FIFA, des Sportschiedsgerichts und anderer bedeutsamer Institutionen

Weltweit zugänglich für alle Fussballakteure dank Liveübertragung auf FIFA.com

Die nächste und nunmehr achte Ausgabe der FIFA-Fussballrecht-Jahrestagung findet am 19. und 20. Februar 2026 in Budapest (Ungarn) statt.

Seit der Premiere 2019 hat sich die FIFA-Fussballrecht-Jahrestagung als wichtige Plattform zum Austausch von Informationen zum dynamischen regulatorischen Umfeld des Fussballs etabliert. Im Zentrum stehen die Rechtsprechung, Leiturteile der FIFA-Rechtsorgane sowie bedeutende Verfahren vor dem Sportschiedsgericht (CAS) und anderen führenden Gerichten.

Schwerpunkte der Ausgabe 2026 sind wichtige regulatorische Entwicklungen und Urteile u. a. in den Bereichen internationale Transfers, Dopingverfahren und Verwaltungsstrukturen, die den globalen Fussball im vergangenen Jahr stark beeinflusst haben. „Während der Fussball weltweit ein unvermindertes Wachstum erfährt, setzt die FIFA weiterhin alles daran, ein robustes und dynamisches Regelwerk zu garantieren, das Fairness, Integrität und eine nachhaltige Entwicklung im gesamten Fussball fördert“, betonte Emilio García Silvero, Rechts- und Compliance-Direktor der FIFA.

Auch 2026 bringt die FIFA-Fussballrecht-Jahrestagung Rechtsexperten aus aller Welt zusammen. Sie fördert so den Informationsaustausch, stärkt die Zusammenarbeit und untermauert die Grundsätze, auf denen die populärste Sportart der Welt basiert.

Getreu dem Bekenntnis der FIFA zu Transparenz und Barrierefreiheit wird die Tagung live auf FIFA.com übertragen. Die Präsentationen und Debatten können daher rund um den Globus verfolgt werden. Die Tagung wird auf Englisch durchgeführt und simultan ins Französische und Spanische gedolmetscht. Alle Aufzeichnungen sind danach auf legal.fifa.com verfügbar.