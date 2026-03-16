Erste Ausgabe des FIFA-Executive-Programms für Compliance im Sport

Umfassender und praktischer Einblick in Compliance-Regelwerke, Führungsnormen sowie Ethikstandards

FIFA eine der weltweit aktivsten Sportinstitutionen im Compliance-Bereich

Präsentation der grundlegenden Prinzipien von Compliance, Unternehmensführung und Risikomanagement in Sportorganisationen

Auf der Grundlage ihrer langjährigen Erfahrung lanciert die FIFA das Executive-Programm für Compliance im Sport, das von erfahrenen Rechts- und Compliance-Experten der FIFA, unabhängigen Compliance-Experten sowie hochrangigen Rechts- und Finanzspezialisten aus der Sportbranche geleitet wird. Bewerbungen für die erste Ausgabe des Programms können vom 16. März bis zum 10. Mai 2026 eingereicht werden.

Innerhalb der FIFA leitet die Rechts- und Compliance-Division alle globalen Regulierungs- und Compliance-Aktivitäten im Fussball und stellt der Fussball- und Sportgemeinschaft im Allgemeinen ihr umfassendes Fachwissen im dynamischen internationalen Sportumfeld zur Verfügung.

Der Kurs richtet sich an Compliance-Experten von FIFA-Mitgliedsverbänden, Konföderationen, Klubs und Ligen sowie unabhängige Fachleute anderer Sportorganisatoren, die für Compliance-Angelegenheiten verantwortlich oder daran beteiligt sind und sich weiterbilden sowie die Integrität im Sport stärken möchten.

Der Kurs befasst sich mit der Umsetzung von internen Kontrollen und Überwachungsmechanismen sowie der Rolle von Compliance-Beauftragten in Sportorganisationen. Im Zentrum stehen die unterschiedlichen Zuständigkeiten sowie das sich wandelnde globale regulatorische Umfeld, in dem Compliance-Experten tätig sind und das verschiedene Regelungen und Behörden umfasst.

Unter der Leitung von renommierten Rechts-, Compliance- und Finanzexperten beteiligen sich die Teilnehmenden an interaktiven Sitzungen, realitätsbezogenen Fallstudien und Gruppendiskussionen und entwickeln so ein fundiertes Verständnis für Compliance-Herausforderungen und -Lösungen im modernen Sport.

Das von September 2026 bis März 2027 dauernde Programm umfasst drei Module in Miami (USA), Rabat (Marokko) und Zürich (Schweiz), die zentrale Aspekte wie die Grundlagen des Compliance-Regelwerks, Massnahmen zur Korruptions- und Bestechungsbekämpfung, interne Regelungsinstrumente, finanzielle Compliance, Datenschutz und Risikomanagement behandeln.

Ausserdem bietet das Programm: