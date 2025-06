Veröffentlichung des FIFA-Berichts zu Vermittlern bei internationalen Transfers 2022

Bei 1532 internationalen Transfers nahmen die verpflichtenden Vereine die Dienste von Vermittlern in Anspruch, was einer Zunahme von 22,4 % gegenüber 2021 und einem neuen Höchstwert entspricht. Die Honorare, die von den verpflichtenden Vereinen an Vermittler gezahlt wurden, erreichten mit USD 450,1 Millionen ebenfalls einen neuen Höchststand und übertrafen damit den Rekord von 2019 (USD 425,6 Millionen). 96,2 % der Vermittlerhonorare in Höhe von USD 622,8 Millionen gehen auf das Konto europäischer Vereine, angeführt von England (USD 203,2 Millionen), Italien (USD 88,5 Millionen), Portugal (USD 65,9 Millionen), Spanien (USD 60,4 Millionen), Deutschland (USD 56,1 Millionen) und Frankreich (USD 30,0 Millionen), die zusammen allein 80,9 % der globalen Summe ausmachen.