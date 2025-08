FIFA-Abrechnungsstelle erhält Lizenz von französischer Bankenaufsichtsbehörde

Die französische Aufsichts- und Abwicklungsbehörde (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR) hat der FIFA-Abrechnungsstelle am Freitag, 23. September, eine Lizenz für die Tätigkeit als Zahlungsinstitut erteilt.

Die Idee zur Gründung einer Abrechnungsstelle kam von der FIFA-Kommission der Interessengruppen des Fussballs und wurde vom FIFA-Rat gebilligt. Die FIFA-Abrechnungsstelle wird als unabhängige juristische Person geführt. Dass sie in Frankreich gebildet wurde, spiegelt die Bedeutung des Finanzzentrums Paris und die globale Partnerschaft zwischen der FIFA und den französischen Behörden wider.

"Die FIFA-Abrechnungsstelle spielt eine zentrale Rolle in den laufenden Bemühungen der FIFA zur Reform des Transfersystems, die eine wesentliche Voraussetzung für die künftige Gestaltung des Fussballs nach den Grundsätzen der Good Governance und Solidarität sind", sagte Victor Montagliani, FIFA-Vizepräsident und Vorsitzender der FIFA-Kommission der Interessengruppen des Fussballs.

Zahlreiche internationale Institutionen lobten die Idee einer FIFA-Abrechnungsstelle. So veröffentlichte die Gruppe der Staaten gegen Korruption des Europarats einen Bericht im Mai 2021, wonach die FIFA-Abrechnungsstelle ein weltweiter Meilenstein in Bezug auf den Umfang, die Transparenz und die Integrität des Transfersystems sei. Ähnliche Äusserungen finden sich in dem im November 2021 vom Europäische Parlament verabschiedeten Bericht zur EU-Sportpolitik.