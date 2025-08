IFAB-Jahresgeschäftssitzung für Empfehlung zur dauerhaften Einführung einer Option für fünf Auswechslungen

Der IFAB-Vorstand stellte sich heute hinter die von den Fussball- und Technik Beratungsgremien am 27. Oktober 2021 abgegebene Empfehlung, nachdem mehrere Konföderationen, Verbände, Ligen und andere wichtige Interessengruppen eine dauerhafte Aufnahme dieser Option in die Spielregeln (ab Ausgabe 2022/23) beantragt hatten. Gemäß Beschluss des Vorstands sollen die Wettbewerbe unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Bedürfnisse selbst über eine Erhöhung der Anzahl Auswechslungen entscheiden, wobei das bestehende Kontingent von Auswechselgelegenheiten (drei plus Halbzeit) bestehen bleibt. Definitiv entschieden wird bei der nächsten IFAB Jahresversammlung am 4. und 5. März 2022 in Zürich (Schweiz).