Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Ian Alves

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Ian Alves, ehemals Generalsekretär des Fussballverbands von Guyana (GFF), für fünf Jahre für alle Fussballtätigkeiten gesperrt, nachdem dieser für schuldig befunden worden war, sein Amt missbraucht zu haben, um Mitarbeiterinnen des GFF sexuell zu belästigen. Neben der Sperre verhängte die rechtsprechende Kammer auch eine Geldstrafe von CHF 20 000 gegen Ian Alves.

Nach sorgfältiger Prüfung der schriftlichen Aussagen der Opfer, der vom GFF vorgelegten Unterlagen, der Eingaben der Beschuldigten sowie der verschiedenen Beweismittel, die während der Ermittlungen der Untersuchungskammer erhoben wurden, gelangte die rechtsprechende Kammer zur hinreichenden Überzeugung, dass Ian Alves gegen Art. 24 (Schutz der körperlichen und geistigen Integrität), Art. 26 (Amtsmissbrauch) und damit auch gegen Art. 14 (Allgemeine Pflichten) des FIFA-Ethikreglements verstossen hat.

Der Entscheid wurde Ian Alves am heutigen Tag, an dem auch die Sperre in Kraft tritt, mitgeteilt. Die Mitteilung der Begründung des Entscheids folgt gemäss Ethikreglement in den nächsten 60 Tagen.

Die FIFA duldet keine Missbrauchsfälle im Fussball. Die Ethikkommission verfährt mit allen solchen Fällen gemäss Ethikreglement, wobei die Umstände jedes einzelnen Falls angemessen berücksichtigt werden.