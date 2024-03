Verbesserung der Standards im Klubfussball: Start der dritten Ausgabe des FIFA-Diploms in Klubmanagement

Zur Verbesserung der weltweiten Standards im Klubfussball hat die FIFA die dritte Ausgabe des FIFA-Diploms in Klubmanagement gestartet, die Führungskräften von Klubs sowie ehemaligen Spielern aus aller Welt die Möglichkeit bietet, Wissen auszutauschen und wertvolle Einblicke in die Branche zu erhalten.

Während eineinhalb Jahren erfahren die rund 40 Teilnehmer von einflussreichen Persönlichkeiten, was einen erfolgreichen Klub ausmacht, und können sich bei Besuchen in verschiedenen Ländern von Fallbeispielen inspirieren lassen.

Die FIFA ist sich bewusst, dass die Klubs für den Erfolg unseres Sports und seiner Popularität wesentlich mitverantwortlich sind. Fussball ist ein globaler Sport, und alle haben ein Interesse an erfolgreichen Klubs in allen Regionen der Welt.

Der Lehrgang, der sich an Führungskräfte von Klubs sowie an aktive und ehemalige Spieler und Trainer richtet, umfasst die folgenden sechs Module: Führung und Management, Sportstrategie und Jugendakademien, Marketing und Kommunikation, Klubbetrieb und Stadionmanagement, Organisationsführung und Recht sowie Finanzen. Zudem vermittelt er eine allgemeine, globale Perspektive über internationale Kalender, Wettbewerbe und Transferbestimmungen.

„Die FIFA ist sich bewusst, dass die Klubs für den Erfolg unseres Sports und seiner Popularität wesentlich mitverantwortlich sind. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass der Fussball ein globaler Sport ist und alle ein Interesse an starken und erfolgreichen Klubs in allen Regionen der Welt haben und nicht nur an einigen wenigen in wenigen Ländern“, betonte Ornella Bellia, Direktorin der FIFA-Subdivision für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball.