FIFA und Universität von Miami lancieren Sommercampus zu internationalem Fussballrecht

Die FIFA und die Rechtsfakultät der Universität von Miami präsentieren die erste Ausgabe des Sommercampus zu internationalem Fussballrecht . Dieser richtet sich an Fachkräfte aus der Fussballbranche, die mit Blick auf ihre weitere Karriere ihre Kenntnisse in internationalem Fussballrecht vertiefen möchten.

Im Hinblick auf ein persönliches und intensives Lernerlebnis umfasst die erste Ausgabe des Sommercampus nur 24 Teilnehmer. Der Unterricht findet vorwiegend an der angesehenen Rechtsfakultät der Universität von Miami im Rahmen von dessen renommiertem Unterhaltungs-, Kunst- und Sportrechtsprogramm statt und garantiert den Teilnehmern damit ein einzigartiges akademisches Umfeld. Einige Lektionen werden auch in den Räumlichkeiten der FIFA-Niederlassung in Miami unterrichtet. Die Teilnehmer erhalten so die Möglichkeit, sich direkt mit FIFA-Angestellten auszutauschen, Fussballrecht in der Praxis zu erleben und in den internen Rechtsdienst hineinzublicken.