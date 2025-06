CAS genehmigt Schiedsregeln für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Bahnbrechender Klubwettbewerb steht vor der Tür Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ treten ab Samstag, 14. Juni, im Hard-Rock-Stadion 32 Topteams aller sechs Konföderationen gegeneinander an. Auf dem Programm stehen insgesamt 63 Spiele in elf Städten (Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, Philadelphia, Seattle und Washington, D.C.). Höhepunkt ist das Finale am Sonntag, 13. Juli, im MetLife-Stadion, bei dem der Klubweltmeister gekürt wird. Alle Spiele werden live und kostenlos auf DAZN.com übertragen. Alle Fussballfans rund um die Welt können damit bei der Premiere dieses Turniers hautnah mitfiebern.