Gianni Infantino betont am Rande der Veröffentlichung des neuen FIFA-Compliance-Handbuchs die Bedeutung der Compliance-Strategie

Zweite Ausgabe des FIFA-Compliance-Handbuchs bei der Konferenz präsentiert und am 15. April veröffentlicht

„Compliance und Unternehmensführung sind für die Integrität und den Erfolg des weltweiten Fussballs entscheidend“, so Gianni Infantino bei der fünften FIFA-Compliance-Konferenz in Rio de Janeiro (Brasilien)

Das FIFA-Compliance-Handbuch , das den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden erstmals bei der FIFA-Compliance-Konferenz 2022 in Costa Rica zur Verfügung gestellt wurde, zeigt den Verbänden anhand klarer und praktischer Richtlinien, wie sie in ihrem täglichen Betrieb eine Compliance-Kultur schaffen können.

In seiner Ansprache vor den Delegierten der fünften FIFA-Compliance-Konferenz in Rio de Janeiro (Brasilien) wies Gianni Infantino darauf hin, dass die unzähligen Trainingszentren, Spielfelder und Fussballanlagen, die seit seinem Amtsantritt 2016 weltweit realisiert worden seien, Ausfluss der strengen Compliance-Regeln der FIFA seien.

„Diese Projekte waren nur möglich, weil wir dafür gesorgt haben, dass die FIFA-Einnahmen zweckmässig genutzt werden. Mit einem umfassenden Compliance-Programm sorgt die FIFA für Transparenz, fördert ethisches Verhalten, erkennt Risiken und definiert Verfahren“, erklärte er in einer Videoansprache vor den Delegierten der Konferenz, die am 9. und 10. April abgehalten wurde.

„Compliance und Unternehmensführung sind für die Integrität und den Erfolg des weltweiten Fussballs entscheidend. Wie der Fussball ist auch Compliance ein Teamsport. Alle in unseren Organisationen spielen beim Schutz der Integrität der populärsten Sportart der Welt eine zentrale Rolle – auf und neben dem Platz.“

„Die Konferenz ist deshalb so wichtig, weil sie zeigt, wie sehr sich die FIFA im globalen Fussball für gute Unternehmensführung einsetzt“, erklärte Anja Zumkeller, FIFA-Direktorin für Compliance, Audit, Risiko und Beratung.

„Die neue Ausgabe des FIFA-Compliance-Handbuchs für unsere 211 Mitgliedsverbände ist wirklich ein Meilenstein, weil wir klare und praktische Richtlinien erarbeitet haben, die sich leicht in den täglichen Betrieb integrieren lassen.“

FIFA-Compliance-Konferenz 2025 in Rio de Janeiro

Die diesjährige Konferenz hat im Vergleich zu den Vorjahren ein grösseres Spektrum abgedeckt, um die FIFA-Mitgliedsverbände noch effektiver zu unterstützen. So wurden verschiedenste Themen, wie die Entwicklung von Compliance-Programmen, Unternehmensführung, Risikomanagement oder interne Kontrollen, behandelt.

Voll des Lobes war er auch für das FIFA-Compliance-Handbuch, in dem er eine wertvolle Informationsquelle sieht: „Das Handbuch zeugt von der Verantwortung der FIFA und ihrem Streben nach Perfektion bei der Organisationsführung. Die FIFA macht damit einen wichtigen Schritt, indem sie Fussballorganisationen zeigt, wie sie Compliance in ihren täglichen Betrieb einbetten können. Glückwunsch an die FIFA für diese Initiative.“