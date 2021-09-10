FIFA-Qualitätsprogramm für VAR-Technologie

Nach der erfolgreichen Einführung des Zertifizierungsverfahrens muss seit der Spielzeit 2022/23 jede VAR-Technologie zertifiziert werden. Der Zertifizierungsstatus einer solchen Technologie wird von der FIFA im Rahmen des Unterstützungs- und Bewilligungsprogramms zur VAR-Einführung (IAAP) überprüft.

Abb.: Zertifizierungsverfahren für VAR-Systeme zur Zulassung bei Wettbewerben

Testprotokoll und Zertifizierung

VAR-Systeme sind in die Sendetechnik integriert, indem das TV-Signal in den Video-Überprüfungsraum (VÜR), in dem sich die VAR befinden, übertragen wird. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich das Testprotokoll für das FIFA-Qualitätsprogramm auf die folgenden drei technischen Aspekte, die sich direkt auf den Videoausgang auswirken:

Synchronizität

Verzögerung

Videoqualität

Die FIFA bietet derzeit eine Zertifizierung von VAR-Technologien in den Standards „FIFA Quality“ und „FIFA Basic“. VAR-Technologien, die den Test bestehen, werden von der FIFA bis zum Ende des Zertifizierungszyklus, in dem sie getestet wurden, zertifiziert. Der aktuelle Zertifizierungszyklus endet am 31. Dezember 2027. Zur Verlängerung des Zertifizierungszeitraums eines VAR-Systems müssen die Anbieter in den zwölf Monaten vor dem Zyklusende an einer offiziellen Testveranstaltung teilnehmen.

Anbieter, die ihre VAR-Technologie zertifizieren lassen möchten, müssen sich an das offizielle Antragsverfahren halten und an einer offiziellen FIFA-Testveranstaltung teilnehmen.

Die FIFA bietet derzeit zwei Standards für die Lizenzierung von VAR-Technologien: „FIFA Quality“, mit dem VAR-Anbieter für ihre Systeme werben können, und „FIFA Basic“, der einer Zertifizierung für nicht kommerzielle Zwecke entspricht. Die für beide Standards durchgeführten unabhängigen Tests belegen, dass die Technologie die Mindestanforderungen für einen Einsatz im Fussball erfüllt. Zur Zertifizierung ihrer Technologie müssen VAR-Anbieter* die Anleitung zur Beantragung einer Zertifizierung von VAR-Technologie befolgen und ihre Antragsunterlagen beim FIFA-Qualitätsprogramm einreichen.