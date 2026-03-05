Workshop des FIFA-Spielfeldforschungsprojekts an der Universität von Tennessee

Experten der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, Rasenwissenschaftler und Platzwarte nehmen an zweitägigen Workshops in Knoxville, Tennessee, teil

An der Veranstaltung nahmen auch Delegierte der Gastgeberländer der kommenden FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teil

"Die Welt wird etwas erleben, das sie umhauen wird“, sagt Alan Ferguson, leitender Manager für Spielfeldmanagement bei der FIFA

Während sich Milliarden von Fans auf der ganzen Welt an der Vielfalt und den lebhaften Unterschieden zwischen den Teams, Spielern, Fans und Austragungsorten des größten und inklusivsten Sportereignisses der Menschheitsgeschichte erfreuen, muss ein Element der bevorstehenden FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ homogen, einheitlich und makellos sein: die Spielfelder. Ihre Qualität muss diesem historischen Ereignis gerecht werden, und es gibt keinen Spielraum für Abweichungen oder Eigenheiten beim Rasen. Der Ball muss drinnen und draußen gleich rollen und in Boston genauso springen wie in Monterrey.

Die Mission, diese ehrgeizige kontinentweite Einheitlichkeit zu erreichen, begann vor fünf Jahren. Damals ging die FIFA-Abteilung für Spielfeldforschung und -entwicklung eine Partnerschaft mit den renommierten Programmen der University of Tennessee und der Michigan State University ein. Ziel war es, perfekte Spielfelder für 16 Stadien, 84 Trainingsstätten und 178 Übungsplätze in ganz Nordamerika zu erforschen, zu entwickeln, zu liefern und zu pflegen. Das FIFA-Spielfeldforschungsprojekt, das auch die Bereitstellung von Spielfeldern für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ umfasste, ist einzigartig in seinem Umfang und seiner Größenordnung.

Ewas mehr als 100 Tage vor dem Start des Spektakels mit 48 Mannschaften und 104 Spielen am 11. Juni in Mexiko-Stadt erreichte das FIFA-Spielfeldforschungsprojekt in Knoxville, Tennessee, einen letzten, aber bedeutenden Meilenstein in der Vorbereitung. Ende Februar trafen sich dort FIFA-Mitarbeiter mit Projektmitgliedern, Rasenspezialisten und Platzwarten aus Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten – den drei Gastgeberländern – zu einem zweitägigen "FIFA-Forschungstag zum Thema Spielfeldmanagement”.

Gleichzeitig erhielten die Delegierten aus den Gastgeberländern Zugang zu den Einrichtungen und Experten der University of Tennessee. Anschließend nahmen sie am Forschungstag im Knoxville Convention Center teil. Die in den letzten fünf Jahren erzielten Fortschritte werden großen Einfluss auf die bevorstehenden Großveranstaltungen und die nahe Zukunft des Fussballs haben.

„Es wäre absolut fahrlässig von mir, nicht jedem einzelnen von Ihnen zu danken, der uns in den letzten etwas mehr als drei Jahren auf unserem Weg zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 begleitet hat“, sagte Alan Ferguson, leitender Manager für Spielfeldmanagement bei der FIFA als er die Gäste in Knoxville begrüßte. „Und nun sind wir hier – ein Team, nur wenige Monate vor der Weltmeisterschaft. Es wird eine großartige Show werden. Die Welt wird etwas erleben, das sie umhauen wird.“

Kaj Heyral, FIFA-Direktor für Infrastruktur und technische Dienste, sagte: „Diese Reise begann vor einigen Jahren mit klaren und ehrgeizigen Zielen: die Bereitstellung einheitlicher, weltweit anerkannter Spielflächen in drei Ländern, 16 Stadien und natürlich einer großen Anzahl von Trainingsstätten. Und das in mehreren Klimazonen. Ein solcher Grad an Einheitlichkeit ist einzigartig und wäre ohne das Fachwissen, die lokale Gemeinschaft, die Zusammenarbeit und das Engagement aller hier anwesenden Personen und Teilnehmer nicht möglich gewesen.“

Am 25. Februar begann der Forschungstag mit Rückblicken der FIFA-Abteilung für Spielfeldforschung und -entwicklung auf das vergangene Jahr sowie einem Update zu den koordinierten Forschungsaktivitäten zur Unterstützung der Spielfeldleistung an allen Austragungsorten, die von Dr. John Sorochan, Distinguished Professor of Turfgrass Science and Management aus Tennessee, geleitet werden.

Als der Rasen für den Pontiac Silverdome bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1994™ entwickelt wurde, bei der die ersten Hallenspiele in der Geschichte des Wettbewerbs stattfanden, war Sorochan Student an der Michigan State University.

Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: eine für Stadien und eine für Mannschaftstrainingsstätten und Basislager. Die erste Gruppe nahm an Workshops zu den Themen Zeremonienablauf, stadionspezifische Einrichtungen und Erkenntnisse aus der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ teil. Die zweite Gruppe befasste sich mit der Auswahl und dem Betrieb von Trainingsstätten sowie mit der Entwicklung der Beziehung zwischen Platzwarten und Spielfeldmanagern während der Klub-Weltmeisterschaft..

Am Eröffnungstag fand zum Abschluss eine gemeinsame Fragerunde unter der Leitung von Ferguson, Heyral, dem FIFA-Senior-Platzmanager David Graham, dem FIFA-Manager fürPlatzinfrastruktur Ewen Hodge und dem Senior-Manager für Trainingsplatzmanagement der FIFA, Weston Appelfeller, statt.

„Dank intensiver Forschung und hervorragender Zusammenarbeit in den letzten Jahren haben wir uns meiner Meinung nach auf bewährte Verfahren für die Rasenauswahl, die Rasenverlegung sowie den Bau und die Gestaltung von Spielfeldern geeinigt“, sagte Heyral. „Was die Spielfeldstruktur angeht, sind wir auf einem guten Weg. Wir haben bereits mit dem Bau von Spielfeldern in einigen Stadien begonnen und ich kann mir täglich die Bilder ansehen. Das habt ihr alle sehr gut gemacht.“

Am 26. Februar befassten sich die Teilnehmer des Stadionkurses mit der Pflege und den Betriebsstandards von Spielfeldern, der Verwaltung von Zusatzbeleuchtungssystemen in Stadionumgebungen sowie Spielfeldtests. Darüber hinaus setzten sie sich mit den Aufgaben und der Rolle von Stadion-Spielfeldmanagern auseinander. Die Gruppe am Trainingsort und im Basislager befasste sich mit Spielfeldtests, Ästhetik (Mähen, Linien und Gesamterscheinungsbild) sowie dem Schutz des Spielfelds vor dem Turnier und dem Einsatz von Stadiontechnologie auf Trainingsplätzen. Der zweite Tag endete mit Rundtischgesprächen, Anmerkungen und einer Fragerunde auf Spanisch zu den Austragungsorten und der Logistik in Mexiko.

Donde Plowman, Kanzlerin der University of Tennessee, bezeichnete das FIFA-Spielfeldforschungsprojekt und die Partnerschaft der Universität mit der FIFA und der Michigan State University als „eine großartige Erfahrung“ und „eine Gelegenheit, Arbeiten voranzutreiben, die einen echten Unterschied machen“.

Sie fügte hinzu: „Die Überwachung eines Vorhabens dieser Größenordnung und Komplexität ist keine leichte Aufgabe, insbesondere, wenn es drei Länder, unterschiedliche Klimazonen und Dutzende von Stadionanlagen umfasst. Und an die FIFA: Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Das ehrt uns sehr. Sie vertrauen darauf, dass wir Grenzen überschreiten und evidenzbasierte Forschungsergebnisse liefern, die es bisher noch nicht gab.