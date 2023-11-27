Innovationen von Technologiepartner Lenovo bereichern die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Lenovo offizieller Technologiepartner der FIFA für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

Zahlreiche technologische Neuerungen bei der bisher inklusivsten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Aufwertung des Turniers dank Referee View, Spieler-Avatare und Football AI Pro

Nach einer historischen Gruppenphase steht bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ nun das mit Spannung erwartete Sechzehntelfinale im Mittelpunkt.

Neben neuen Teams im erweiterten Teilnehmerfeld mit 48 Mannschaften haben zahlreiche technologische Innovationen das Turniererlebnis und den Fussball selbst zusätzlich bereichert. Die in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Lenovo, dem offiziellen Technologiepartner der FIFA, entwickelten Lösungen Referee View, Spieler-Avatare und Football AI Pro haben das Turnier um wegweisende Innovationen erweitert.

Referee View

Referee View basiert auf einer kleinen, leichten Videokamera, die sicher am Kopf des Schiedsrichters befestigt wird und während der Spiele die Perspektive des Schiedsrichters aufzeichnet. Die Technologie kam bei sämtlichen Spielen der Gruppenphase zum Einsatz und zeichnete hochauflösende Video- und Audiosignale in Echtzeit auf, die sowohl live in die TV-Übertragungen integriert als auch für die Spielzusammenfassungen und Nachberichterstattung genutzt wurden.

Lenovo sorgt mithilfe eines eigens entwickelten Algorithmus für ein stabilisiertes Bildsignal, das Fehler im ursprünglichen Videomaterial, insbesondere starke Bewegungen, ausgleichen kann.

Referee View zählte zu den Höhepunkten der Gruppenphase und bot spektakuläre Perspektiven auf Distanzschüsse, sehenswerte Dribblings sowie die Intensität des Geschehens auf dem Platz. Spieler-Avatare für halbautomatische Abseitstechnologie und entsprechende Animationen

Eine der wichtigsten technischen Neuerungen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist die Abseitsvisualisierung mithilfe besonders realistischer Spieler-Avatare. Ermöglicht hat diese Lösung eine weitere, gemeinsam von FIFA und Lenovo entwickelte Innovation.

Lenovo stellte die technische Expertise und die logistischen Voraussetzungen bereit, um alle 1248 Spieler vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mithilfe von 3-D-Scannern zu erfassen und für jeden von ihnen einen individuellen Avatar zu erstellen.

Die Avatare werden ausschliesslich für die weiterentwickelte halbautomatische Abseitstechnologie verwendet. Sie ermöglichen eine präzisere Erfassung der Spielerpositionen bei Abseitsentscheidungen und sorgen mit ihren fotorealistischen Darstellungen für eine neue Generation von 3-D-Visualisierungen. Letztere ermöglicht eine realistischere und leichter nachvollziehbare Darstellung von Abseitsentscheidungen.

Dieses weltweit einzigartige Projekt verdeutlicht Lenovos technische Expertise bei der Nutzung von Hardware und künstlicher Intelligenz (KI) zur Erstellung von Avataren, wodurch diese Technologie erstmals in einem derart beispiellosen Umfang eingesetzt werden konnte.

Football AI Pro

Football AI Pro ist ein fortschrittlicher Assistent für Fussballanalysen nach dem Spiel, der auf hybrider und generativer KI basiert. Es ist das erste Fussballanalysetool mit diesem besonderen Anwendungsfall und wurde in enger Zusammenarbeit mit Lenovo speziell für Spielanalysten und Trainer entwickelt. Es dient der Gewinnung analytischer Erkenntnisse und erstellt auf Grundlage offizieller Spieldaten Berichte. Es kombiniert KI-Agenten, die strukturierte Spieldaten (Ereignis- und Trackingdaten) in natürlicher Sprache abfragen können, mit dem spezialisierten Modell der FIFA-Fussballsprache, Videomaterial und anderen Datenquellen, um auf schnelle, zuverlässige und strukturierte Weise taktische Einblicke, Leistungsanalysen und strategische Empfehlungen zu liefern.

Auch Football AI Pro hat sich als voller Erfolg erwiesen. Alle 48 Teams haben das Tool genutzt und dabei auf den umfangreichen Bestand an offiziellen Fussballdaten, Spielaufnahmen und 3-D-Videos zugegriffen. Bisher wurde die Plattform in 15 Sprachen verwendet.