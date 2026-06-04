Premiere des bahnbrechenden, datengestützten Spielerrangierungssystems mit den besten 100 Spielern, das nach jedem Spiel aktualisiert wird

Objektive Kriterien zur Beurteilung der Leistung der Feldspieler hinsichtlich Angriff, Kreativität und Abwehr, Bewertung der Torhüter in zwei Kategorien

Erste grosse weltweite Zusammenarbeit mit Aramco, dem exklusiven Energiepartner der FIFA

Das System basiert vollständig auf den umfangreichen, einzigartigen Spieldaten der FIFA und liefert dank deren Enhanced-Football-Intelligence-Algorithmen objektive Einblicke in die Leistungen der Spieler in den wichtigsten Spielbereichen.

Das System, das von Fussballexperten unter der Leitung von Arsène Wenger, dem FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, entwickelt wurde, erfasst anhand der weltweit führenden Leistungsdaten der FIFA die individuellen Eigenschaften und Leistungen der Spieler, wie es herkömmliche Statistiken nicht vermögen.

Von Aramco präsentierte FIFA Power Rankings bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ 02:27

„Leistung wird nicht mehr allein anhand von Meinungen beurteilt. Mit den neuen FIFA Power Rankings wird jeder Spieler anhand objektiver Spieldaten in den Bereichen Angriff, Kreativität und Abwehr bewertet, womit ein neuer globaler Massstab für individuelle Leistungen im Fussball gesetzt wird“, sagte Arsène Wenger.

Khalid A. al-Zamil, erster Vizepräsident für Unternehmenskommunikation bei Aramco, erklärte: „Bei Aramco spielen Daten und Technologie eine entscheidende Rolle bei der wirkungsvollen Förderung von Innovationen im gesamten Unternehmen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der FIFA bei diesem herausragenden datengestützten Projekt, das die Fans durch Erkenntnisse und Analysen noch näher zum Fussball bringt und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft noch faszinierender macht.“

Die von Aramco präsentierten FIFA Power Rankings bieten Fans, Medienvertretern und Sendeanstalten neue Möglichkeiten, sich durch eingängige Geschichten, Expertenanalysen und Diskussionen mit dem Turnier und den weltbesten Spielern zu befassen.

In jedem Spiel wird jeder Feldspieler, der auf die erforderliche Spielzeit kommt, in drei zentralen Leistungsbereichen (Angriff, Kreativität und Abwehr) von null bis zehn bewertet. Torhüter werden in den beiden Kategorien „Bei Ballbesitz“ und „Torverteidigung“ beurteilt.

Die Turnierplatzierungen werden nach Abschluss der ersten Runde, d. h., wenn alle Mannschaften einmal gespielt haben, veröffentlicht und danach nach jedem Spiel aktualisiert. Publiziert werden Ranglisten mit den 100 besten Spielern jeder Kategorie, die sowohl die Leistungen in den einzelnen Spielen als auch die Gesamtleistung während des Turniers widerspiegeln. Die Ergebnisse werden spätestens vier Stunden nach dem Schlusspfiff jedes Spiels bekannt gegeben.