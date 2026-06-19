Vermittlung von Wissen zur Erkennung eines Herzstillstands und zur Herz-Lungen-Wiederbelebung bei den FIFA Fan Festivals

Partnerschaft zwischen der FIFA und der American Heart Association bei der Kampagne

Fussball als Plattform für Gesundheitsförderung und lebensrettende Aufklärung

Fans der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ erhalten die Möglichkeit, die Herz-Lungen-Wiederbelebung zu erlernen – eine Initiative, die zeigt, dass die grösste Sportveranstaltung der Geschichte auch zur Gesundheitsförderung auf der ganzen Welt beitragen kann.

Jedes Jahr erleiden in den USA mehr als 350.000 Menschen ausserhalb eines Krankenhauses einen Herzstillstand. Ihre Überlebenschancen steigen jedoch erheblich, wenn sofort eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt wird – eine einfache, aber lebensrettende Notfallmassnahme, die angewendet wird, wenn das Herz aufhört zu schlagen.

Im Rahmen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ können Fans selbst zu Lebensrettern werden. Denn die medizinische Subdivision der FIFA und die American Heart Association (AHA) haben sich zusammengetan, um den Fans zu vermitteln, wie ein Herzstillstand erkannt wird, wie eine Herzdruckmassage mit den Händen durchgeführt wird und wie sofortiges Handeln Leben retten kann.

Während des Turniers ist die mobile CPR-Einheit „Nation of Lifesavers“ der American Heart Association beim FIFA Fan Festival™ in Atlanta (Georgia), Dallas (Texas) und Philadelphia (Pennsylvania) zu Gast, um Fans aus aller Welt zu begrüssen. Zuletzt war die Einheit auch in der Fanzone der Bronx von New York/New Jersey im Einsatz.

Fans der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ werden mittels Erlernen der Herz-Lungen-Wiederbelebung zu Lebensrettern 03:00

„Wenn wir den Menschen vermitteln können, wie einfach die Durchführung einer Herz-Lungen-Wiederbelebung ist, dann werden sie dieses Wissen ihr Leben lang beibehalten. „Sie werden nicht zögern, einzugreifen, wann immer es nötig ist“, sagte der medizinische Direktor der FIFA, Dr. Andrew Massey, beim FIFA Fan Festival™ in Dallas.

„Sie werden sehen, wie einfach es ist. Danach können sie mit ihren Nachbarn, Freunden und Familien darüber sprechen und ihr Wissen über Herz-Lungen-Wiederbelebungen weitergeben – auch lange nachdem sie eine solche Veranstaltung besucht haben.“

Dr. Massey erklärte weiter, dass der Fussball – und insbesondere die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit mehr als sechs Milliarden Zuschauern weltweit – die ideale Plattform sei, um diese Botschaft zu vermitteln.

„Man erreicht dadurch viel mehr Menschen und kann hoffentlich dazu beitragen, dass sie gesünder leben und den Wettbewerb noch mehr geniessen können. Jedes Kind möchte Fussballprofi werden. Und jedes Kind hat Vorbilder, die heute auf dem Platz stehen. Deshalb freut es mich umso mehr, wenn wir die Kraft des Fussballs dazu nutzen können, um wichtige Initiativen wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung zu fördern. Das macht die Welt gesünder und sicherer und damit auch den Fussball sicherer und attraktiver.“

Die erste FIFA-Kampagne zur Förderung der Herzgesundheit wurde bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ gemeinsam mit der australischen Non-Profit-Organisation Heartbeat of Football lanciert. Besucher des FIFA Fan Festival™ in Sydney/Gadigal konnten dort kostenlos ihren Blutzucker, Blutdruck und ihren Cholesterinspiegel messen lassen, wobei sie umgehend ihre Ergebnisse erhielten. Darüber hinaus wurden ihnen lebenswichtige Erste-Hilfe-Massnahmen für den Umgang mit Herzstillständen vermittelt. Die Arbeit der FIFA wird ferner durch zahlreiche Initiativen von Konföderationen und Mitgliedsverbänden unterstützt, die mit Kampagnen zur Herz-Lungen-Wiederbelebung weltweit auf deren Bedeutung aufmerksam machen.

2025 lancierte die FIFA die Gesundheitsinitiative „Heart Heroes United“ mit einem Video, das jungen Menschen erklärt, wie sie reagieren sollen, wenn jemand einen Herzstillstand erleidet. Darüber hinaus führte sie ein Programm zur Sensibilisierung für Herzgesundheit bei all ihren 211 Mitgliedsverbänden ein. Gemeinsam mit der AHA vermittelt die FIFA diese Botschaft auch in der FIFA Arena im Central Park, von der mehr als 5000 Kinder profitieren werden.

„Je mehr Menschen wir durch Gesundheitsinitiativen erreichen, insbesondere im Bereich der Herz-Lungen-Wiederbelebung, desto besser“, sagte Dr. Andrew Massey. „Wir hoffen, dass dies ein weiterer Schritt ist, um noch mehr Menschen für Gesundheitsthemen zu sensibilisieren, den Fussball gesünder zu machen und das Wissen über Herz-Lungen-Wiederbelebungen zu verbreiten.“

Nancy Brown, Geschäftsführerin der American Heart Association, dankte der FIFA für die Partnerschaft und die „aussergewöhnliche Plattform“.

„Die Zusammenarbeit mit Organisationen wie der FIFA hat bereits in der Vergangenheit eine enorme Wirkung erzielt. Wenn wir die Begeisterung und die Reichweite einer Plattform wie der einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft nutzen können, um das Wissen über die Herz-Lungen-Wiederbelebung zu vermitteln, ist das ausserordentlich wertvoll“, sagte sie. „Wir haben bereits Zehntausende Menschen in der lebensrettenden Technik der reinen Herzdruckmassage geschult. Deshalb sind wir sehr stolz auf unsere Zusammenarbeit mit der FIFA.“

Mit dieser Initiative beim FIFA Fan Festival™ bekräftigt die medizinische Subdivision der FIFA ihr Engagement, mit FIFA-Wettbewerben die Gesundheit und das Wohlbefinden nachhaltig zu fördern und so über die Turniere hinaus weltweit ein positives Vermächtnis zu schaffen.