"Wir sind sehr dankbar": Der Fussball in der Zentralafrikanischen Republik entwickelt sich mit Unterstützung der FIFA

Zentralafrikanische Republik spielt in der FIFA Series™ gegen Bhutan und Papua-Neuguinea

Die FIFA Series™ ist für die Zentralafrikanische Republik wie eine "Mini-WM"

FIFA Forward hat bei der Finanzierung wichtiger Projekte zur Entwicklung von Spielern für die Nationalmannschaften des Landes geholfen

Die Teilnahme der Zentralafrikanischen Republik an der FIFA Series™ ist das jüngste Beispiel für die Unterstützung der FIFA bei der Entwicklung des Männer- und Frauenfussballs im Lande. Die Männer-Nationalmannschaft, die unter dem Namen "Les Fauves" (Die wilden Tiere) bekannt ist, nimmt an der Serie in Sri Lanka teil, wo sie am 22. März gegen Bhutan und am 25. März gegen Papua-Neuguinea antrat.

"Die Entwicklung des Fussballs in meinem Land ist auf einem guten Weg, denn wir sind einer der Hauptnutznießer der verschiedenen FIFA-Programme zur Entwicklung des Fussballs", sagte Celestin Yanindji, Präsident des Zentralafrikanischen Fussballverbands (FCF).

Das FIFA-Forward-Entwicklungspopgramm hat die Renovierung des nationalen technischen Zentrums des FCF in der Hauptstadt Bangui mitfinanziert, um den künftigen Nationalspielern moderne Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Das neu gestaltete Zentrum wurde im Januar 2024 eingeweiht.

"Dank der FIFA haben wir jetzt ein funktionierendes Trainingszentrum für Jungen. Und dank des FIFA-Forward-Programms können wir nun nationale Turniere für Jungen und Mädchen ausrichten. Wir glauben also, dass die Unterstützung der FIFA für unsere Verbände die wichtigste Ressource für die Entwicklung des Fussballs in unserem Land ist", sagte Yanindji.

Gleichzeitig wurde der Grundstein für einen zweiten Komplex gelegt, der ausschließlich dem Frauenfussball gewidmet ist und ebenfalls mit Unterstützung von FIFA Forward gebaut wird.

"In unserer Gesellschaft ist es ein Tabu, dafür zu sorgen, dass Mädchen zum Fussballspielen kommen. Deshalb müssen wir diese Tabus brechen, und durch Training und Unterstützung, zum Beispiel in Schulen, können wir Mädchen scouten", sagte er. "In dieser Akademie nehmen wir Mädchen im Alter von 14 oder 15 Jahren auf und entwickeln sie. Sie haben im vergangenen Februar an ihren ersten Wettbewerben teilgenommen, und diese Erfahrung zeigt, dass die Entwicklung des Frauenfussballs sehr schnell voranschreitet, wenn man trainiert und an Wettbewerben teilnimmt."

Er fügte hinzu, dass die Ausweitung der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™, die ab 2025 zu einem jährlichen Turnier mit 24 Mannschaften werden soll, die Entwicklung des Frauenfussballs beschleunigen werde.

Die Männer-Nationalmannschaft hat bisher weder an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ noch am CAF Afrikanischen Nationen-Pokal teilgenommen, obwohl sie sich für das diesjährige Turnier in der Elfenbeinküste und die vorherige Ausgabe in Kamerun fast qualifiziert hätte. Die Teilnahme an der FIFA Series™ war ein wichtiger Schritt nach vorn.

"So können wir gegen andere Nationen auf anderen Kontinenten antreten, gegen die wir lange Zeit nicht hätten spielen können. Die FIFA Series ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, die uns die FIFA bietet, um uns wirklich als Teil der globalen Fussballgemeinschaft zu fühlen", sagte Yanindji.

Er sagte, dass sowohl sein Land als auch seine Gegner von dem Austausch profitieren würden. "Die meisten Menschen aus der Zentralafrikanischen Republik wussten nichts über Bhutan, und ich bin sicher, dass das Gleiche für die Menschen aus Bhutan oder Papua-Neuguinea gilt. Es ist ein wunderbares Abenteuer, und wir freuen uns, daran teilzunehmen", sagte er.