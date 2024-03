Startschuss für die FIFA Series™ in Algerien

Bühne frei für ein Fussballspektakel in Algerien. Das Land, das zu den fünf Austragungsorten der FIFA Series™ gehört, trifft in einer nie dagewesenen Reihe von Freundschaftsspielen auf Bolivien, Südafrika und Andorra.

„Ein Schritt nach vorne“

Die beiden Spieler der Fennecs wissen, wie sehr sich die Fans auf dieses internationale Kräftemessen freuen, und wie wichtig es für die Inspiration künftiger Generationen ist. Als Brahimi in der Equipe brillierte, die Deutschland im Achtelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ ins Wanken brachte, war Bennacer noch ein verheissungsvoller 15-jähriger Teenager. „Diese Niederlage wurde wie ein Sieg gefeiert“, erzählt der Spieler der AC Milan über dieses legendäre Spiel gegen die Mannschaft in Porto Alegre.

Rückkehr

Die Partie gegen Bolivien ist die grosse Premiere für Vladimir Petković, der am 29. Februar 2024 zum Nationaltrainer ernannt wurde und Algerien in die Erfolgsspur zurückbringen soll. Der Start in die Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist auf alle Fälle gelungen, nachdem die WM-Endrunde 2022 in Katar verpasst wurde und beim Afrikanischen Nationen-Pokal 2023 bereits in der ersten Runde Schluss war.