Petković will in Halilhodžićs Fussstapfen treten und Algerien zurück zur WM führen

„Kleine Turniere wie die FIFA Series bieten die bestmögliche Vorbereitung“

Grosse Leidenschaft der algerischen Fans

Vladimir Petković wurde 1963 in Sarajewo in eine bosnisch-kroatische Familie geboren. Seine Mutter war Lehrerin, sein Vater war Leiter eines Kindergartens. Als Kind musste Petković mehrmals die Schule wechseln, da seine Familie umzog und im Alter von fünf Jahren von Vrelo Bosne nach Hadzici ging. Die vielen Ortswechsel als kleines Kind haben ihm offenbar eine Leidenschaft für Abenteuer vermittelt, die sich durchaus in seiner Karriere widerspiegelt. Er spielte zunächst für Sarajewo und kam nach einigen Stationen in die Schweiz. Hier erwarb er die Staatsbürgerschaft und wurde schliesslich Nationaltrainer. Petković führte die Nati insgesamt sieben Jahre. Als Trainer war er auch in der Türkei, in Italien und in Frankreich aktiv und bewies immer wieder die Fähigkeit des Fussballs, verschiedene Nationalitäten zusammenzubringen. „Es war definitiv ein angenehmer Weg“, so Petković, der den Spitznamen „Doktor“ trägt, über seine Karriere. „Ich habe schon viel erlebt und mich an verschiedene Umgebungen angepasst. Daher fiel es mir leicht, mich in Algerien einzuleben. Ich habe hier ein sehr einladendes und motivierendes Umfeld vorgefunden“, sagte er. Petković fand sich schnell in seiner neuen Rolle als Nationaltrainer Algeriens zurecht. Er baute gute Kontakte zu den Medien auf und besuchte zahlreiche Spiele. Nach dem ersten Spiel der FIFA Series sagte er: „Bei den lokalen Spielen der lokalen Klubs, die ich besucht habe, konnte ich schon die grosse Leidenschaft der Fans erleben. Diese Leidenschaft haben sie auch gegen Bolivien gezeigt.“