Mehr Aufmerksamkeit für Beach Soccer: Experten treffen sich zu einem Workshop in Dubai

Die FIFA veranstaltete einen dreitägigen Workshop für technische Experten im Beach Soccer in Dubai

Der Workshop ist Teil der Bemühungen, den Sport weltweit zu fördern

Sechzehn Teams nehmen an der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft VAE 2024 Dubai™ teil.

Abseits von Sonne und Sand trafen sich hinter den Kulissen der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft VAE 2024 Dubai™ einige der besten Technikexperten des Sports, um im Rahmen der Bemühungen der FIFA, den Sport weltweit weiterzuentwickeln und sein Potenzial voll auszuschöpfen.

Wie beim Fussball will die FIFA auch beim Beach Soccer mehr Chancengleichheit für ihre 211 Mitgliedsverbände schaffen und sie dabei unterstützen, die Beteiligung zu erhöhen und die Standards zu verbessern.

Elf Experten, die von der FIFA-Division Globale Fussballentwicklung eingeladen wurden, trafen sich zu einem dreitägigen Workshop für technische Experten im Beach Soccer, bei dem sie Ideen, Wissen und bewährte Praktiken austauschten und Theorie und Praxis des Beach Soccer kombinierten.

Unter ihnen befand sich auch der erfahrene Brasilianer Marcelo Mendes, der heute Trainer der Beach-Soccer-Nationalmannschaft der VR China ist und sich für eine stärkere Verbreitung des Sports einsetzt.

"(Brasilien ist) die Wiege des Beach Soccers, daher halte ich es für sehr wichtig, dass wir ins Ausland gehen und zeigen, was wir gelernt haben und wie der Sport entstanden ist", sagte er.

"Ich muss ihnen sagen, dass sie es ausprobieren sollen, denn ich bin mir zu 100% sicher, dass sie es lieben werden. Es ist ein spektakulärer Sport und kann Kindern und Jugendlichen viele Vorteile bringen."

Beach Soccer ist eine sehr unterhaltsame, torreiche und spaßige Variante des Fussballs, die besondere Fähigkeiten erfordert und auf höchstem Niveau in einer Partyatmosphäre gespielt wird. Obwohl die erste FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ erst 2005 stattfand, ist sie als organisierte internationale Sportart schnell gewachsen und hat ein großes Entwicklungspotenzial.

Sie kann auch Mitgliedsverbänden, die noch nie an einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teilgenommen haben, den Weg in den internationalen Fussball ebnen, wie zum Beispiel Tahiti, eines der 16 Teams, die in Dubai teilnehmen und 2015 und 2017 Vizeweltmeister wurden.

Ramiro Figueiras Amarelle, der Gewinner des Goldenen Balls der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft 2008™, erklärte, dass die Mitgliedsverbände unbedingt alle verfügbaren Kompetenzen nutzen müssen.

"Die Realität jedes Mitgliedsverbands ist völlig anders. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Welt unterschiedlich ist. Deshalb müssen wir in der Lage sein, das Wissen und die Erfahrung aus allen Teilen der Welt entsprechend den Anforderungen und Bedürfnissen der einzelnen Mitgliedsverbände zu teilen", sagte er.

"Der Schlüssel liegt darin, mehr Menschen anzusprechen, so vielen Teilnehmern wie möglich die Tür zum Beach Soccer zu öffnen, die richtigen Strukturen und Wettbewerbsformate zu schaffen und den Mitgliedsverbänden zu helfen, sich von innen heraus zu verbessern, um dann nach außen hin den Wert ihrer Länder zu beweisen."

Talib Hilal Al Thanawi, Nationaltrainer der omanischen Beach-Soccer-Nationalmannschaft, betonte die Bedeutung der Trainerausbildung und forderte die Mitgliedsverbände auf, das gesamte Angebot der FIFA in diesem Bereich zu nutzen.

"Ich denke, wir müssen zuerst die Trainer ausbilden, wie man dieses Spiel spielt. Denn wenn man keine guten Trainer hat, wird sich das Spiel nicht weiterentwickeln", sagte er.

"Zuerst muss man also Experten finden, die die Spieler gut ausbilden können. Und dann müssen wir als Experten manchmal mehr tun als nur das, was wir tun müssen, denn unsere Aufgabe ist es, dieses Spiel weiterzubringen. Wir haben also im Vergleich zu Sportarten wie Futsal noch einen weiten Weg vor uns."

Der Workshop umfasste auch eine Sitzung mit der Technischen Studiengruppe der FIFA-Beach-Soccer-Weltmeisterschaft, um das Turnier in technischer, taktischer und physischer Hinsicht zu analysieren und ihre Ansichten über die weltweite Entwicklung des Beach Soccer zu erfahren.