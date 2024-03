FIFA Series 2024™ wichtiger Gradmesser für Bolivien

Drei Tage später im zweiten Spiel in Annaba gegen Andorra

Bolivien zum Auftakt der FIFA Series™ am Freitag, 22. März, in Argel gegen Gastgeber Algerien

Der brasilianische Trainer Antonio Carlos Zago ist sich bewusst, was die Begegnungen gegen Gastgeber Algerien sowie Andorra im Rahmen der Pilotphase der FIFA Series™ für Bolivien bedeuten.

„Diese Länderspiele sind für uns sehr wichtige Ernstkämpfe. Die Liga in Bolivien ist nicht sehr stark. Die Wettbewerbe mit dem Nationalteam sowie die Copa Libertadores oder die Copa Sudamericana für die Klubs sind deshalb sehr wichtig“, betont der seit vergangenem Oktober amtierende Zago gegenüber der FIFA.

„Wir fördern den bolivianischen Fussball. Die Spiele gegen afrikanische und europäische Teams in Algerien sind für uns daher eine grosse Chance. Sie sind entscheidend für die Vorbereitung auf die Copa América 2024 sowie die Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26“, fügt der 55-Jährige an.

Bolivien liegt in der CONMEBOL-Ausscheidung mit insgesamt zehn Teams derzeit auf Platz neun, wobei Südamerika sechs direkte WM-Startplätze hat. Mit drei von 18 möglichen Punkten hat das Team von Zago nur zwei Punkte Rückstand auf Paraguay auf Rang sieben, der den Einzug ins Play-off-Turnier sichert.

In Zagos Team, das ein Durchschnittsalter von lediglich 26,44 Jahren aufweist, stehen gleich acht U-23-Spieler, von denen sechs das Olympia-Vorbereitungsturnier 2024 der CONMEBOL bestritten. Was sind die Ziele? „Die Jungen zu fördern, die beim vorolympischen Wettbewerb so gut spielten.“