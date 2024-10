Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, auf Besuch in Indien

FIFA-Unterstützung für verschiedene Talentförderprojekte in Indien

Erste Station ist Delhi, wo Arsène Wenger die AIFF-Geschäftsleitung trifft, ehe in Odisha und Mumbai Gespräche mit führenden indischen Talentsichtungsexperten sowie Vertretern von Klubs und Verbänden der Bundesstaaten auf dem Programm stehen. Gegenstand der Gespräche ist u. a. die Gründung einer AIFF/FIFA-Akademie in Odisha im Rahmen der globalen FIFA-Initiative zur weltweiten Schaffung von Akademien in den kommenden Jahren.