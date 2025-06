Gesundheitsangebot der FIFPRO und FIFA für ehemalige Fussballer

Die FIFPRO und die FIFA haben eine dreijährige Zusammenarbeit vereinbart, um Hunderten ehemaligen Profispielern beim schwierigen Übergang in ein neues Leben zu helfen.

Ab Juni 2021 können Spieler, die in den letzten zehn Jahren zurückgetreten sind, die entsprechenden Dienste bei 42 medizinischen FIFA-Zentren in 30 Ländern in Anspruch nehmen.