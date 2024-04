Vielversprechende Zukunft für Ghanas Fussball dank neuer Flutlichtanlage

Gelson Fernandes, Direktor der FIFA-Mitgliedsverbände in Afrika, sagt, das Zentrum werde in der Region Maßstäbe setzen

Präsident Okraku legte den Schalter um, der den Kunstrasenplatz des Zentrums in Prampram, Ghana, in Licht tauchte. Damit wurde ein Projekt abgeschlossen, das vom FIFA-Forward-Programm unterstützt wird, das Mittel für die Entwicklung des Fussballs in den 211 Mitgliedsverbänden der FIFA bereitstellt.

"Die Installation dieser ersten Flutlichtanlage bedeutet, dass die Trainingsprogramme im Zentrum sowohl tagsüber als auch nachts stattfinden können", sagte Okraku bei der Zeremonie, an die sich eine Trainingseinheit unter Flutlicht für einige Spieler der ghanaischen U-17-Nationalmannschaft anschloss. "Unsere Spieler können nachts trainieren, und auch die Schiedsrichter- und Trainerausbildung kann bis in die Abendstunden dauern. Ich bin wirklich sehr froh, dass dieser Traum, unsere Anlage in Prampram zu verbessern, allmählich in Erfüllung geht."