Afrika im Blickpunkt, Japan in Feststimmung

Japan wieder in den Top Five der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste - USA weiterhin an der Spitze

196 Teams klassiert – so viele wie nie zuvor

Fulminantes afrikanisches Trio: Dschibuti, Kenia und Tansania

In der ersten Ausgabe der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste 2025 sind 196 Teams klassiert – so viele wie nie zuvor. Erstmals überhaupt ist Dschibuti (195) rangiert. Im laufenden Quartal wurden 127 Länderspiele ausgetragen, u. a. im Rahmen der afrikanischen Qualifikation für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™.

Die USA (1) liegen weiterhin an der Spitze, obwohl sie im Finale des SheBelieves-Pokals vor heimischer Kulisse gegen Japan (5, plus 3) mit 1:2 verloren haben. Dank diesem Erfolg gehören die Asiatinnen nun wieder zu den Top Five. Spanien (2), Deutschland (3) und England (4) liegen weiterhin unverändert davor. Schweden (6, minus 1), Kanada (7, minus 1) und Brasilien (8, minus 1) haben in den Top Ten je einen Rang eingebüsst. Komplettiert werden die besten zehn durch die DVR Korea (9) und die Niederlande (10).

Abgesehen von Japan hat kein anderes Team auf den vorderen Rängen mehr als zwei Plätze hinzugewonnen. Grössere Ranggewinne sind erst ausserhalb der Top 80 zu verzeichnen, u. a. bei Puerto Rico (81, plus 4), Montenegro (84, plus 4), El Salvador (85, plus 5), Nepal (99, plus 4), den Vereinigten Arabischen Emiraten (112, plus 4), Kap Verde (125, plus 4) und Zypern (127, plus 6).

Auch Burkina Faso (132, plus 5) und Benin (147, plus 5) haben stark zugelegt. Grösste Aufsteiger sind jedoch Tansania (138, plus 7) und Kenia (142, plus 7), die beide um sieben Plätze vorgestossen sind.

Spitzenreiter USA Aufsteiger in die Top 10 - Absteiger aus den Top 10 - Spiele insgesamt 127 Teams mit den meisten Spielen Myanmar, Nepal (je 4 Spiele) Grösster Aufsteiger nach Punkten Tansania (plus 41.12 Punkte) Grösste Aufsteiger nach Rängen Tansania, Kenya (plus 7 Ränge) Grösster Absteiger nach Punkten Tunisien (minus 43.79 Punkte) Grösster Absteiger nach Rängen Tunisien (minus 11 Ränge) Neu rangiertes Team Dschibuti (195) Nicht mehr rangierte Teams -

In der nächsten Rangliste im Juni könnte Afrika wiederum für Furore sorgen, denn gleich vier Teams (Tschad, Eritrea, Libyen und Sudan) fehlt nur noch ein offizielles Spiel für die Wiederaufnahme in die FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste.

Die komplette Rangliste ist hier zu finden.