Weltmeister Spanien an der Spitze der FIFA-Weltrangliste

Für die europäischen Teams standen vor allem die Qualifikation für das Olympische Fussballturnier 2024 in Paris und die UEFA Nations League auf dem Programm. Bei den Teams aus der AFC-, CAF- und Concacaf-Zone standen derweil Qualifikationsspiele für die jeweiligen Kontinentalwettbewerbe an, während die Nationalteams der ozeanischen Fussballkonföderation OFC – mit Ausnahme von Neuseeland – an den Pazifikspielen teilnahmen.

Der amtierende Weltmeister Spanien (1.) schliesst das Kalenderjahr als Spitzenreiter ab. Die Spanierinnen sind damit nach den USA, Deutschland und Schweden das vierte Team, dem es gelingt, die oberste Sprosse der Leiter zu erklimmen. Die USA (2., plus 1) und Frankreich (3., plus 2) komplettieren das Spitzentrio.

Italien (14., plus 3), die Philippinen (38., plus 6) und Usbekistan (47., plus 3) haben unter den Top 50 die grössten Fortschritte zu verzeichnen. Die spektakulärsten Sprünge nach vorn können jedoch Teams jenseits von Platz 100 für sich verbuchen, nämlich die DR Kongo (102., plus 9), El Salvador (104., plus 11) und Namibia (126., plus 14).