Argentinien weiterhin an der Spitze, Panama im Aufwind

Dank den Siegen gegen Venezuela (50, minus 1) und Mexiko (15, minus 1) konnte Kolumbien (14, plus 1) El Tri überholen. Die Venezolaner verloren einen Rang, konnten sich aber in den Top 50 halten.

Panama (41) konnte sich zwar nicht weiter verbessern, ist aber der Aufsteiger des Jahres (plus 20 und 83,92 Punkte), vor Moldawien (155, plus 19 und 63,72 Punkte) und Malaysia (130, plus 15 und 56,27 Punkte).

Positiv endet das Jahr auch für Neukaledonien (159, plus 1), Gewinner der Pazifikspiele, sowie Fidschi (168, plus 2), Tahiti (163, plus 1) und Samoa (186, plus 1), die neben Amerikanisch-Samoa und Tonga nach einer schwierigen Zeit für die polynesischen Nationen jüngst in die FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste zurückgekehrt sind.