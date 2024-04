In Indonesien entwickelt sich der Fussball rasant

Indonesien war der größte Aufsteiger in der aktuellen FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste

Die FIFA-Programme "Forward" und "Talentförderung" spielen eine wichtige Rolle für den Fortschritt Indonesiens

Das langfristige Ziel ist die Teilnahme an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

In den letzten Monaten war in Indonesien viel los in Sachen Fussball. Zwischen November und Dezember 2023 war das Land Gastgeber der FIFA U-17-Weltmeisterschaft™, und in der jüngsten FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste der Männer war Indonesien die Mannschaft mit dem größten Zuwachs an Plätzen und Punkten. Der Fussball in Indonesien und der indonesische Fussballverband (PSSI) entwickeln sich dank des Beitrags der FIFA exponentiell. "Die FIFA U-17-Weltmeisterschaft, die im vergangenen Jahr in Indonesien ausgetragen wurde, hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die fußballerische Entwicklung des Landes, insbesondere auf die Infrastruktur und das Erbe. Das Turnier bot jungen Talenten eine Plattform, um ihr Können auf der Weltbühne zu präsentieren, und förderte die Entwicklung der Spieler und ihre Bekanntheit, was für ihr Wachstum von entscheidender Bedeutung ist", erklärte der PSSI gegenüber FIFA Inside.

"Mit der bemerkenswerten Zahl von 437.000 Zuschauern weckte das Turnier das Interesse und die Beteiligung der indonesischen Jugend am Fussball und legte damit ein starkes Fundament für das weitere Wachstum des Sports", so der PSSI weiter. Dieses Wachstum spiegelte sich auch in der jüngsten Rangliste wider, in der Indonesien nach Punkten und Plätzen aufgestiegen ist, was die kontinuierliche Verbesserung seit 2021 unterstreicht und das Land dem Ziel näher bringt, in die Top 100 aufzusteigen. "Die deutliche Verbesserung Indonesiens in der jüngsten FIFA-Rangliste ist ein Beweis für die kollektiven Anstrengungen und Fortschritte in der Fussballentwicklung. Die Nation kann stolz auf diese Leistung sein, denn sie zeigt, dass Fortschritte in die richtige Richtung gemacht werden."

Kurzfristig ist es unser Ziel, in der Weltrangliste unter die Top 100 zu kommen. Wenn wir weiterhin unsere Nationalteams von der Jugend an aufbauen, ist unser langfristiges Ziel, dass wir als Teilnehmer für die FIFA-WM qualifizieren. Erick Thohir Präsident des Indonesischen Fussballverbandes

Unterstützung durch das Forward Programm

Die FIFA und das FIFA-Forward-Programm haben bei dieser Entwicklung sowohl auf als auch neben dem Platz eine entscheidende Rolle gespielt: "Sie haben den indonesischen Fussballverband aktiv dabei unterstützt, den Fussball auf nationaler Ebene und im Jugendbereich durch verschiedene Initiativen zu fördern, darunter die Verbesserung der Infrastruktur, der Frauenfussball und die Entwicklung der Basis", so der PSSI. Dazu gehört auch die Einrichtung eines hochmodernen Trainingszentrums in der neuen Hauptstadt Indonesiens, wo ein FIFA-Forward-Beitrag in Höhe von USD 5,65 Millionen die staatlichen Mittel ergänzt. "Eine der wichtigsten Kooperationen zwischen dem PSSI und FIFA Forward für das Sonderprojekt ist die Errichtung eines hochmodernen Ausbildungszentrums in der neuen Hauptstadt Indonesiens. Dieses Trainingszentrum ist ein historischer Meilenstein, da es das erste nationale Trainingszentrum für Indonesien sein wird. Die für Juni geplante Fertigstellung dieses Trainingszentrums durch FIFA Forward wird den Fussball in Indonesien revolutionieren. "In den nächsten ein bis zwei Jahren wird die Anlage insgesamt acht Spielfelder umfassen, die mit erstklassigen Einrichtungen ausgestattet sind, um den Fussball auf allen Ebenen zu unterstützen. Dieses ehrgeizige Vorhaben ist ein bedeutender Schritt zur Förderung des Spitzenfussballs in Indonesien und verspricht, die Fussballlandschaft des Landes auf ein neues Niveau zu heben."

Ein weiteres Ziel der FIFA ist es, den Mitgliedsverbänden dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und sicherzustellen, dass alle talentierten Spieler die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln und entdeckt zu werden. Zu diesem Zweck spielt das FIFA-Talentförderungsprogramm (TDS) eine bedeutende Rolle. "Im Rahmen des PSSI-TDS-Projekts, das 2022 ins Leben gerufen wurde, wurden landesweit 34 neue technische Regionaldirektoren ermittelt und ausgebildet, die sich auf die Bereiche Breitenfussball, Nachwuchsförderung, Talentsuche und Trainerentwicklung konzentrieren. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt darauf, diese Direktoren zurückzurufen und weiterzubilden, damit sie das Umfeld talentierter Spieler besser verstehen und wissen, wie sie diese in ihren Regionen effektiv entwickeln können", fügte die PSSI hinzu.

Der Breitenfussball und der Frauenfussball sind ebenfalls zwei Ziele der PSSI, die sich bewusst ist, dass junge Menschen die Zukunft des Fussballs sind und dass das Vermächtnis der U-17-Weltmeisterschaft dem ganzen Land zugute kommt. "Die PSSI setzt sich aktiv für die Förderung des Fussballs auf allen Ebenen ein, angefangen bei Investitionen in die Trainerausbildung, Programme zur Talentsuche, Entwicklungseinrichtungen und die Einrichtung von Jugendakademien im ganzen Land. Darüber hinaus arbeitet die PSSI mit Unterstützung des FIFA-Programme zur Frauenförderung derzeit an einer neuen Strategie für den Frauenfussball, um diesen Aspekt des Sports erfolgreich zu verbessern", so der Verband. Eine weitere bemerkenswerte Zusammenarbeit zwischen der FIFA und PSSI ist die Unterzeichnung einer Absichtserklärung und die Einweihung des FIFA-Büros in Jakarta im vergangenen November durch FIFA-Präsident Gianni Infantino und PSSI-Präsident Erick Thohir. Dies war ein wichtiger Meilenstein im Engagement beider Parteien für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und des Wachstums des indonesischen Fußballs. Die Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement der FIFA für die Verbesserung von Infrastruktur, Governance und technischen Fähigkeiten.

Mit dem Erreichen des Achtelfinales der AFC Asienmeisterschaft 2023 hat Indonesien bereits den Weg zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 eingeschlagen. "Die AFC-Qualifikationsspiele für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 sind ein wichtiger Meilenstein für den indonesischen Fussball. Unser Ziel ist es, auf höchstem Niveau zu spielen und uns zu qualifizieren", erklärte der PSSI.